Mark Ruffalo quiere continuar interpretando a Hulk y cree que una adaptación de Planet Hulk o World War Hulk sería interesante

[En esta nota encontrarán algunos spoilers sobre el arco de Hulk en She-Hulk: Attorney at Law]

¿Qué pasará con Hulk en las próximas producciones de Marvel Studios? Esa pregunta se instaló desde que el segundo episodio de She-Hulk: Attorney at Law estableció que la versión inteligente del gigante esmeralda había dejado la Tierra y estaba en un viaje espacial abordo de una nave de Sakaar.

Pero aunque aquella revelación ha generado un montón de especulaciones y teorías sobre los planes a futuro de Marvel Studios para Hulk (un personaje cuyos derechos cinematográficos aún están ligados a Universal), por ahora no hay nada definitivo.

En ese sentido, durante una reciente entrevista con el portal Variety el actor Mark Ruffalo reafirmó que no quiere que She-Hulk: Attorney at Law sea su última aparición como Hulk/Bruce Banner.

“Probablemente seguiré (interpretando a Hulk) mientras me tengan, si la gente está interesada, y puedo aportar algo que sea interesante para mí e interesante para los fanáticos”, respondió Ruffalo al ser consultado sobre su futuro como Hulk. “Pero no tengo idea. Quiero decir, ya sabes, cuando miras los cómics, hay algunas versiones antiguas bastante canosas de él. Estoy como: ‘OK, Hulk de 67 años, eso sería interesante, si todos nosotros todavía estamos aquí haciendo películas y hay un mundo que nos permite seguir haciendo eso’. Con lo que estamos viviendo y hacia lo que nos dirigimos, el futuro se siente más precario que cualquier otro momento. Así que no quiero adelantarme demasiado. Pero espero estar todavía aquí para hacerlo”.

A raíz de la escena de Hulk en el espacio en She-Hulk: Attorney At Law se han realizado varias conjeturas sobre la próxima misión del personaje y la mayoría de ellas apuntan a un inminente retorno del personaje a Sakaar, el planeta donde Thor lo encontró en Thor: Ragnarok tras su desaparición de la Tierra posterior a Avengers: Age of Ultron.

Aquella historia de Hulk en la tercera película de Thor tomó algunos elementos del cómic Planet Hulk, pero Ruffalo espera que eventualmente se puedan plasmar más puntos de esa y otras historias en el MCU.

“No lo sé. Ciertamente sugiere eso”, dijo Ruffalo sobre el viaje de Hulk al espacio. “Ha habido algunas conversaciones sobre lo que sucedió en los dos años en que Hulk abandonó a Banner y los Vengadores y el surgimiento de Smart Hulk, que nunca se ha respondido por completo. Creo que tal vez le hemos dado cuatro oraciones a ese período de tiempo desde entonces. Es realmente una parte interesante y emocionante de la historia de Hulk y la historia de Banner. Creo que el viaje a Sakaar es un buen lugar para comenzar y lo que eso significa para la idea de lo que los fanáticos han estado pidiendo: esta idea de Planet Hulk o World War Hulk o simplemente el viaje que Banner y Hulk tienen que hacer llegar a la paz unos con otros. Eso es realmente interesante para mí, y siento que hay cierto interés en explorar eso más adelante”.

Por ahora no hay planes oficiales para un proyecto de esas características con el Hulk de Ruffalo, pero la guionista principal de She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, tanteó que aquella secuencia del héroe en el espacio podría dar pie a una exploración sobre su pasado en Saakar.

“Bueno, todo lo que diré es que (Hulk) pasó mucho tiempo fuera del planeta como vimos en Thor: Ragnarok. Y solo pudimos ver un poquito de cómo era su vida cuando era en ese planeta.“Quiero decir, Dios sabe qué hizo Hulk en los años que estuvo allí, así que tiene que regresar y manejar algunas cosas fuera del mundo que sucedieron durante ese tiempo”, señaló la guionista al portal The Direct.