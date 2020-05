Martin Scorsese grabó su cuarentena para realizar un cortometraje para la BBC

A pesar de que no existen novedades sobre su próxima película, la costosa producción de Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese ya tiene un nuevo proyecto.

En medio de la cuarentena, el célebre director realizó un cortometraje al interior de su casa de Nueva York para contribuir al programa Lockdown Culture (Cultura de Cuarantena) de la BBC.

El cortometraje se estrenará en el Reino Unido el próximo 28 de mayo, a través de la señal BBC Two, y explorará lo que la cuarentena ha significado para Scorsese.

Es de esperar que también aborde lo que ha sucedido en la ciudad, considerada como el lugar más afectado por el COVID-19 y que también ha sido una gran protagonista de la filmografía del realizador de “Taxi Driver”, “New York, New York” y “Pandillas de Nueva York”.

Al mismo tiempo, en Deadline explican que también incluirá la participación del director Lee Daniels, quien explicará por qué cree que la paralización de Hollywood podría representar una oportunidad creativa completamente nueva para los realizadores.