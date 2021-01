Marvel Comics está planeando un nuevo Heroes Reborn para este 2021

Este 2021 se cumplirán 25 años desde que Marvel Comics decidió concretar Heroes Reborn, un proyecto a cargo de Jim Lee, Rob Liefeld y Jeph Loeb que básicamente trató de proponer a nuevas versiones de personajes de el Capitán América, Los 4 Fantásticos y Los Vengadores.

Y aunque ese evento no está entre las publicaciones más populares de la denominada “Casa de las Ideas”, parece que la editorial quiere conmemorar su lanzamiento con una nueva iniciativa.

Durante este jueves, Marvel utilizó sus redes sociales para publicar una imagen que dice “Heroes Reborn” y también incluye la frase “Whatever happened to Earth’s Mightiest Heroes?” (”¿Qué pasó con los héroes más poderosos de la Tierra?”).

El tweet de Marvel solo plantea que sea lo que sea esta nueva iniciativa de Heroes Reborn llegará este 2021, por lo que por ahora se desconoce si la editorial planea lanzar un nuevo evento o se trata de un arco para el cómic de los Venagdores. Después de todo, ellos son los Héroes Más poderosos de la Tierra.

En ese sentido, a la espera de más detalles oficiales, hay un par de antecedentes que tienen que tener en cuenta. En primer lugar, según destaca Newsarama, anteriormente el editor ejecutivo de Marvel y vicepresidente senior de publicaciones, Tom Brevoort, había anticipado que Marvel podría tener una especie de “renacimiento” después Enter the Phoenix, el actual arco del cómic de los Vengadores.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la descripción de este evento podría ser un guiño Whatever Happened to the Man of Tomorrow?, la clásica historia de Superman. Por lo que, más que un renacimiento en el sentido que se vio en DC Comics, este nuevo Heroes Reborn podría apuntar a alguna especie de conclusión y nuevo inicio de las aventuras de los Vengadores. Pero por ahora eso simplemente es una especulación.