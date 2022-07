Marvel le habría pagado menos dinero de lo acordado a los creadores de Yelena Belova por la aparición del personaje en Black Widow

Sumen otro conflicto a la lista de problemas que Marvel ha tenido con los creadores de los personajes que aparecen en las películas y series de Marvel Studios. Y es que, siguiendo comentadas situaciones como las compensaciones a Ed Brubaker por la relevancia de Bucky Barnes como Winter Solider en el MCU, ahora se reveló un conflicto entre Marvel Studios y los creadores de Yelena Belova.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, mediante una serie de triquiñuelas Marvel Studios le pagó menos dinero del que en teoría debería haberle pagado a la guionista Devin Grayson y el escritor J. G. Jones por la aparición de Yelena Belova en la película de Black Widow.

Si bien Marvel Studios le pagó $5 mil dólares a Grayson y le habría cancelado una cifra similar a Jones, The Hollywood Reporter explica que la guionista creía que le pagarían $25 mil dólares por la participación de Yelena en la cinta ya que en 2007 había firmado un acuerdo con Marvel respecto a las regalías por las adaptaciones de los personajes que había creado para la compañía y allí se establecía que Grayson recibiría $25 mil dólares por la aparición de Yelena en una película, $2 mil dólares por un episodio de TV de más de 30 minutos y $1 mil dólares por un episodio de TV de 30 minutos o menos.

No obstante, Marvel aplicaría algunos trucos para calcular esa cifra y, a la hora de compensar a Grayson por la aparición de Yelena en Black Widow, la empresa consideró los pagos de otra forma fijando a los $25 mil dólares como una piscina a dividir entre todos los creadores cuyos personajes figuran en una cinta y por ende aquel monto no solo se dividió entre Grayson y Jones, sino que también se repartió entre los responsables de otras figuras como Red Guardian.

“Es como el Sorteo de la Cámara de Compensación de Editores. Podrías ganar $1 millón, pero no lo harás”, comentó Grayson.

Y por su parte Jones dijo: “Habiendo hablado con varios creadores, las ofertas financieras de Marvel parecen un poco como un cebo y un cambio. Desechan una gran cantidad y luego, poco a poco, reducen el pago real”.

Marvel hasta el momento no se ha referido a esta situación, pero THR sostiene que el acuerdo sellado por Grayson y otros creadores llamado “Special Character Agreements” no sería muy beneficioso ya que, además de los trucos que la empresa podría usar para reducir el volumen de las compensaciones, también impediría que los escritores y artistas se expresen libremente al respecto debido a los acuerdos de confidencialidad.

Además Marvel aplicaría varios trucos para diferenciar las apariciones de personajes en las películas o series y, por ejemplo, establecería que si un personaje aparece por menos del 15% de una película eso sería un cameo (tengan en cuenta que bajo ese criterio Steve Rogers/Capitán América tendría un cameo en Avengers: Infinity War).

Aunque los cómics son la base desde la que parte todo lo que ha hecho Marvel Studios, lamentablemente estos problemas por las compensaciones a los creadores no son nuevos y previamente se han destapado casos al respectos como la mencionada situación de Ed Brubaker o el reciente reclamo de Joe Casey por el pago que le habrían ofrecido por la aparición de America Chavez en Doctor Strange in Multiverse of Madness.