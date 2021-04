Marvel Studios: Assembled presenta su capítulo dedicado a The Falcon and The Winter Soldier con un nuevo tráiler

Luego del final de la serie, Disney+ anunció un nuevo episodio de Marvels Studios: Assembled dedicado a la creación de The Falcon and the Winter Soldier con un nuevo tráiler.

Así, la nueva entrega de la serie documental ahondará en los pormenores de la filmación de la serie, poniendo énfasis en los desafíos técnicos de sus escenas de acción y los temas que el equipo quiso plantear en esta historia sobre el legado del Capitán América.

El nuevo capítulo de Marvels Studios: Assembled llegará este viernes 30 de abril a la plataforma, mientras que los capítulos de The Falcon and The Winter Soldier se encuentran todos disponibles.

El nuevo tráiler lo pueden ver a continuación.