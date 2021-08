Marvel Studios estaría buscando a un actor latino para protagonizar un especial de Halloween para Disney Plus

Pese a que Marvel Studios todavía no anuncia nada de manera oficial, los rumores en torno a un programa de Hombre Lobo siguen tomando fuerza.

Siguiendo a un rumor anterior que clamaba que Marvel Studios estaría desarrollando una serie de Hombre Lobo para Disney Plus, durante esta semana el portal The Wrap publicó un artículo indicando que la compañía detrás del MCU estaría trabajando un especial de Halloween para Disney Plus.

Dicho especial aún no tendía un título oficial, sin embargo, Marvel Studios estaría buscando a un actor latino de 30 años para protagonizar esa historia.

En ese sentido, aunque todavía no hay nada oficial, el reporte de The Wrap sostiene que este especial girará en torno a Hombre Lobo, un personaje de los cómics de Marvel que en inglés es conocido como Werewolf by Night.

Así, aunque la versión más conocida de Hombre Lobo es Jack Russell, esta información sostiene que aún no está claro si ese personaje o Jake Gomez, una creación relativamente reciente de Marvel Comics, sería el foco de este especial de Halloween.

Pero por ahora no hay nada oficial y además de lo mencionado anteriormente el reporte solo sostiene que el trabajo en esta producción comenzaría a inicios de 2022.