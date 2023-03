Marvel Studios lanzaría un par de series menos durante este 2023 para aliviar sus problemas en post-producción

Marvel Studios no está pasando por su mejor momento. Aunque la compañía dependiente de Disney tiene varios proyectos en el tintero para este año, el mal desempeño de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y la reciente salida de la ejecutiva Victoria Alonso pintan un preocupante panorama para la división responsable del MCU.

Después de todo, de acuerdo a un nuevo reporte de Variety, Alonso no dejó Marvel Studios por voluntad propia sino que fue despedida por “un consorcio” conformado por “recursos humanos, el departamento legal de Disney y varios ejecutivos, incluido el co-presidente de Disney Entertainment, Alan Bergman”. Así, aunque el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no habría participado de aquella decisión, tampoco habría evitado que se consolidara.

Por ahora no hay un motivo oficial del despido de Alonso, pero mientras Variety matizó los reportes respecto al papel que la ejecutiva habría ejercido en la presión a los artistas que realizan los efectos visuales de las producciones del MCU, el portal también remarcó que los problemas de post-producción en esa saga de superhéroes podrían ser un factor.

Concretamente Variety señala que como Marvel Studios ha experimentado una “tremenda presión” durante los últimos años para entregar contenido para Disney Plus aparte de lanzar sus películas en cines, su “cronograma de distribución vertiginoso” complicó el trabajo de Alonso cuya responsabilidad era conseguir que cada una de las 17 producciones del MCU que se presentaron en los últimos 23 meses terminara su arduo proceso de post-producción.

Aquellos problemas comenzaron a retratarse durante el año pasado con testimonios de las malas condiciones laborales de los artistas que realizan los efectos visuales para las entregas del MCU y aparentemente ese seguiría siendo un problema vigente que derivaría de una práctica de los responsables de los Vengadores: Marvel Studios no tendría claro lo que quiere antes de realizar sus producciones.

La forma de trabajar sobre la marcha de Marvel Studios no es algo nuevo y ha sido reportada en varias ocasiones por dichos de directores, actores y otros involucrados en la realización de esas apuestas de superhéroes. Pero aunque por ahora nada indica que eso cambiará, Variety sostiene que para lidiar con este escenario la compañía frenará sus lanzamientos anuales para Disney Plus.

“Los expertos dicen que las cinco series de Disney+ de Marvel Studios que estaban programadas para debutar en 2023 se han reducido a tres o cuatro, y las otras se trasladarán a 2024 y posiblemente más allá. Eso eliminará parte de la presión inmediata de la tubería de post-producción de Marvel”, señala el reporte.

Por ahora se desconoce qué series mantendrán su estreno este 2023, pero previamente el propio Kevin Feige ya había indicado que pretendían bajar el volumen de estrenos televisivos del MCU para este año. Recuerden que, en base a lo que se había planteado anteriormente, en los próximos meses Marvel Studios no solo lanzaría las segundas temporadas de What If...? y Loki, sino que también presentaría Agatha: Coven of Chaos, Echo, Ironheart e Invasión Secreta.