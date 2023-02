Artistas de efectos visuales ahora cuestionaron a Marvel Studios por las condiciones de trabajo que hubo para “Quantumania”

A pesar de contar con un presupuesto millonario, los efectos visuales de Ant-Man and The Wasp: Quantumania simplemente no estuvieron a la altura. De hecho, el trabajo con pantallas verdes quedó de manifiesto en múltiples secuencias en donde el Reino Cuántico carecía de profundidad o de una visualidad a la altura de una superproducción.

En ese contexto, un nuevo reporte del portal Vulture indaga en lo que sucedió durante la post-producción de la película, teniendo acceso a tres artistas de efectos visuales que dejaron en claro su punto de vista sobre las fallas que afectaron al resultado final.

Los especialistas, que decidieron utilizar pseudónimos, recalcan que Ant-Man and the Wasp: Quantumania estuvo marcada por un problema ya recurrente de Marvel Studios: una grave falta de personal.

Más aún, siguiendo otra crítica recurrente contra el estudio, también plantearon que enfrentaron un “plazo poco realista” para terminar la película a tiempo.

Para graficar el alcance del problema, los artistas de efectos visuales recalcaron que llegaron a pasar turnos de hasta 80 horas a la semana.

Según uno de los individuos, que se hizo llamar simplemente Jim, una parte de su equipo de Quantumania sfue trasladado para concluir Black Panther: Wakanda Forever, una película que también contó con problemas de efectos visuales.

“Para Ant-Man, hubo muchos cambios editoriales hacia el último tercio del proyecto, los cuales llegaron demasiado tarde. Hay un punto de no retorno”, explicó el especialista.

“¿Por qué se cambiaron ciertas cosas?, ¿por qué ciertas notas se revisaron durante más tiempo del que deberían haber sido? Bueno, eso está en Marvel. Pero definitivamente la situación causó mucha tensión, confusión y peso en todos”, explicó asegurando que gran parte de los artistas no cuestionan el modo de trabajo de Marvel para no arriesgar sus carreras.

“Muchos de nosotros estamos sentados aquí pensando: ‘El dinero está ahí. ¿Por qué no está bajando?’ Si Marvel gastase un poco más de dinero para pagar a más gente de efectos visuales, eso no provocaría una gran diferencia para los ejecutivos de arriba. Pero si se trata de que ellos no se sientan cómodos con sus números bancarios y nosotros trabajemos hasta el agotamiento, siempre saldremos perdiendo. Honestamente, lo comparo con la codicia humana”, agregó “Jim”.

Finalmente, el mismo artista de efectos visuales planteó que personalmente cree que las malas críticas de Quantumania se deben a que “Marvel se está duplicando tanto como sea posible para restringir la calidad”.

“Están sacando sangre de las piedras. Y estamos sin sangre”, finalizó.

