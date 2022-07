Marvel Studios nuevamente ha sido acusado de sobreexplotar a los artistas de efectos visuales: “Todos sus proyectos tienden a tener poco personal”

En medio de todos los anuncios para la “Fase 5″ y la “Fase 6″ del MCU surgieron nuevos reportes sobre las malas prácticas que Marvel Studios tendría con los estudios y artistas de efectos visuales que trabajan en sus películas y series.

Un par de semanas después de que una publicación en Reddit pusiera sobre la mesa el trato injusto y abusivo que Marvel Studios tendría con los artistas visuales, ahora una publicación del medio Vulture reafirmó esas acusaciones.

Concretamente, en el artículo firmado por Chris Lee, se dice que Marvel Studios simplemente sería un pésimo cliente para las compañías de efectos visuales pero, dada la cantidad de producciones que esa compañía realiza anualmente, sería una figura demasiado importante como para hacer enojar.

En ese sentido, según Lee se crearía un circulo vicioso donde, en un afán por conseguir el trato con el estudio, las compañías de efectos visuales ofrecerían tarifas bajas. Pero, para cumplir con ese presupuesto acotado contratarían a menos personal del necesario y por ende las personas terminarían trabajando más tiempo del debido en las populares producciones de superhéroes de Disney.

“Con Marvel, las ofertas generalmente serán un poco más bajas, y Marvel está feliz con esa relación porque le ahorra dinero. Pero lo que termina sucediendo es que todos los proyectos de Marvel tienden a tener poco personal. Donde normalmente tengo un equipo de diez artistas de efectos visuales en una película que no es de Marvel, en una película de Marvel, tengo dos, incluyéndome a mí. Entonces, cada persona está haciendo más trabajo del que necesita”, señala el artículo.

“Cuando trabajé en una película, eran casi seis meses de tiempo extra todos los días”, agrega. “Estaba trabajando siete días a la semana, con un promedio de 64 horas a la semana en una buena semana. Marvel realmente te hace trabajar muy duro. He tenido compañeros de trabajo que se sientan a mi lado, se derrumban y comienzan a llorar. He tenido personas que tienen ataques de ansiedad en el teléfono”.

Pero eso no sería todo el problema ya que según este reporte lo que diferenciaría a Marvel Studios de otras compañías que también incurren en prácticas abusivas en el terreno de los efectos visuales sería el constante afán de cambios de la empresa. Algo que mezclado con directores que no sabrían mucho sobre efectos visuales y fechas de estreno que rara vez se cambian suena como una receta para un inminente desastre.

Recuerden que como se ha mostrado en el desarrollo de varias películas de Marvel Studios (incluso pueden ver parte de eso en episodio de “Unidos” de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Disney Plus) esa compañía usa previsualizaciones para probar en el set cómo se verán sus secuencias con mucho CGI. Pero aunque eso puede ser útil para directores, actores e incluso la gente encargada de las acrobacias, es un trabajo extra que acarrearía bastante para los artistas de efectos visuales.

“El principal problema es que la mayoría de los directores de Marvel no están familiarizados con el trabajo con efectos visuales”, acusa el reporte. “Muchos de ellos acaban de hacer pequeñas películas independientes en el Festival de Cine de Sundance y nunca han trabajado con efectos visuales. No saben cómo visualizar algo que aún no está allí, que no está en el set con ellos. Entonces, Marvel a menudo comienza a pedir lo que llamamos ‘renderizaciones finales’”.

“Mientras trabajamos en una película, enviamos imágenes de trabajo en progreso que no son bonitas pero muestran dónde estamos. Marvel a menudo pide que se entreguen con una calidad mucho mayor desde el principio, y eso lleva mucho tiempo. Marvel hace eso porque sus directores no saben cómo mirar las imágenes en bruto desde el principio y hacer juicios de valor. Pero esa es la forma en que la industria tiene que funcionar. No puedes mostrar algo súper bonito cuando los conceptos básicos aún se están desarrollando”, continuó.

Finalmente este reporte también indica que poco se podría hacer para solucionar esto dado el poder de Marvel Studios en esa industria y que la compañía ya habría llevado a su lista negra a una empresa que no cumplió con sus demandantes plazos.

“La otra cosa con Marvel es que es famoso por pedir muchos cambios a lo largo del proceso. Así que ya estás sobrecargado de trabajo, pero Marvel está pidiendo cambios regulares mucho más de lo que hace cualquier otro cliente. Y algunos de esos cambios son realmente importantes. Tal vez uno o dos meses antes de que salga una película, Marvel nos pedirá que cambiemos todo el tercer acto. Tiene tiempos de entrega muy ajustados. Así que sí, simplemente no es una gran situación en general”, dice el reporte. “Una casa de efectos visuales no pudo terminar la cantidad de tomas y regrabaciones que Marvel pedía a tiempo, por lo que Marvel tuvo que darle el trabajo a mi estudio. Desde entonces, esa casa ha sido efectivamente incluida en la lista negra para obtener trabajo de Marvel”.

Por ahora Marvel Studios no se ha pronunciado sobre esta situación, sin embargo, los reportes no dejan de ser preocupantes en un panorama donde el MCU planea seguir incrementando su volumen de contenido, pero las quejas sobre sus efectos visuales de han hecho más recurrentes y hasta James Gunn quiere asegurarse de que el adelanto de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se vea bien antes de lanzarlo oficialmente.