James Gunn no quiere lanzar el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 hasta que sus efectos visuales sean mejores

Durante la edición más reciente de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios dio a conocer varios adelantos para sus próximos proyectos. Sin embargo, pese a que la compañía presentó vistazos a apuestas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Black Panther: Wakanda Forever y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 solo uno de esos avances - el conmovedor tráiler a la secuela de Black Panther- ha sido lanzado oficialmente para todo el mundo.

Pero aunque ya hay copias (en pésima calidad) dando vuelta de los adelantos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, James Gunn aseguró que por lo menos en el caso de la siguiente película del equipo espacial pasará un buen tiempo antes de que todo el mundo pueda ver el avance.

¿La razón? Más allá de que el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recién está programado para mayo de 2023, Gunn no quiere que el primer vistazo al regreso de Star-Lord y compañía se vea empañado por los efectos visuales que aún no estarían en el mejor punto según su propia consideración.

“Ojalá pudieran”, respondió Gunn al tweet de un fan que lamentó que todavía no exista un acceso global oficial al tráiler. “Pero no es solo Marvel, también soy yo. Aunque me encanta el teaser, algunos efectos visuales no están donde me gustaría que estuvieran para vistas repetidas e inspección minuciosa. Recuerden que no terminamos hace mucho, ¡así que tendran que esperar un momento! ¡Lo siento!”.

La próxima película para el cine de los Guardianes de la Galaxia terminó su rodaje en mayo de este año y la preocupación de Gunn por los efectos visuales no deja de ser llamativa en un contexto donde no solo han abundado los reclamos en redes sociales por ese aspecto de las producciones más recientes de Marvel Studios, sino que también han surgido reportes sobre problemas entre esa empresa y los encargados de realizar aquel aspecto clave de sus películas y series.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de 2023 y, aunque aún no tenemos un fecha para el debut oficial de su primer tráiler, ya tenemos una descripción y algunos datos claves sobre lo que propondrá la película.