Rocket bebé, Adam Warlock y la nueva vida de Gamora: Así fue el primer vistazo a Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Después de su breve aparición en Thor: Love and Thunder, los Guardianes de la Galaxia tomarán un sitio preponderante en los próximos estrenos de Marvel Studios y es que aunque los héroes espaciales no aparecerán ni en She-Hulk ni en Black Panther: Wakanda Forever, aparte de la serie I Am Groot, el grupo comandado por Star-Lord tendrá su propio especial de Navidad y el próximo año regresará a la pantalla grande con Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

El camino para el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha sido largo y es que aunque la película ha estado en los planes de Marvel Studios por años, su desarrollo no solo se complicó por la pandemia, sino que también se dilató por el despido de James Gunn.

Pero ahora el director y guionista está nuevamente al mando de los Guardianes de la Galaxia y comandó la tercera película del equipo que promete entregar una experiencia emocionante para todos quienes la vean a partir de mayo del próximo año.

De hecho, Gunn dijo que la película concluirá la historia que trató de contar de un principio ya que de cierta forma se enfocará en Rocket y su historia como “la criatura más triste del mundo”.

Aunque todavía no está disponible para todos, durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego se reveló un adelanto de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que según las descripciones en redes sociales incluye:

Un vistazo a Rocket cuando era pequeño

Gamora, sin recordar su pasado, como líder de The Ravengers

Peter Quill frustrado por lo que está sucediendo con Gamora

El primer vistazo a Will Pulte como Adam Warlock con todo y el color dorado

Musicalizado con la canción Do You Realize?? de The Flaming Lips

Una parte del tráiler se filtró en redes sociales y pueden verla aquí antes de que la eliminen.

Finalmente, mientras obviamente volveremos a ver a Chris Pratt como Star-Lord, Zoe Saldana como Gamora, Vin Diesel como la voz de Groot, Dave Bautista como Drax, Bradley Cooper como la voz de Rocket, Sylvester Stallone como Stakar, Sean Gunn como Kraglin y Karen Gillan como Nebula, también se confirmaron algunas adiciones.

Will Poulter será Adam Warlock

Maria Bakalova será la voz de Cosmo

Chukwudi Iwuji será el Alto Evolucionador, lo que obviamente conectará con la historia de origen de Rocket. Iwuji apareció en la Comic-Con con su traje y pueden verlo en las siguientes imágenes.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de 2023.