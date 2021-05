Marvel Studios podría estrenar a la serie animada What If...? en agosto

Parece que los próximos meses estarán cargados de novedades para los fanáticos de Marvel Studios y es que además del estreno de Black Widow y la serie de Loki, un nuevo reporte sostiene que la serie animada de What If...? podría llegar bastante pronto.

Si bien nada de esto es oficial, en un artículo de EW sobre los estrenos que se concretarán en el próximo trimestre, What If...? figura con un lanzamiento para el próximo mes de agosto.

Aparte de presentar varios adelantos, Marvel Studios no ha fijado una fecha concreta para el debut de What If...? pero aunque este reporte tampoco determina un día para el lanzamiento de la serie, su información coincide con el plazo que se había establecido anteriormente y contemplaba un estreno en el tercer trimestre de este año.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, What If...? tomará como hilo conductor a The Watcher (Jeffrey Wright) para explorar distintos universos con historias alternativas al MCU. Así, la serie no solo contará con la participación de varios actores de Marvel Studios, sino que también ofrecerá diversas historias que, por ejemplo, mostrarán a Peggy Carter como supersoldado y T’Challa como Star-Lord.