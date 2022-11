Marvel Studios presentaría a Sentry, una de sus copias de Superman, en la película de los Thunderbolts

Superman, como el primer superhéroe, ha servido de inspiración para toda la industria, incluyendo varios personajes que buscan replicarlo de una u otra forma. Ahí está el Capitán Marvel/Shazam como la primera gran inspiración, pero también el Supreme de Alan Moore, el Samaritano de Astro City, Apolo de The Authority, el Plutoniano de Irredeemable y, obviamente, el Homelander de The Boys.

Marvel Comics también tiene lo suyo, con casos como el primer Capitán Marvel, que a pesar de ser diferente igual ganaba poder gracias al sol, o Hyperion que es un pastiche directo del hombre de acero.

Más reciente, durante este siglo, la editorial intentó crear un nuevo superhéroe todo poderoso llamado Sentry, el cual tiene el poder de “un millón de soles explosivos” y se diferencia del último hijo de Krypton debido a un pasado trágico bastante peculiar.

Lo anterior tiene relación con un gran problema psicológico: en el cuerpo de Robert Reynolds, el hombre que tiene el poder de Sentry, también habita The Void, una fuerza oscura que surgió de un virus que le fue implantado al héroe. Más aún, este último pasó al olvido durante décadas debido a que el propio Robert borró el recuerdo de su existencia a todo el mundo, algo que explica que nadie tenga memorias de sus viejas aventuras con The Hulk, Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos, entre otros.

En ese ámbito, ahora surgió un nuevo rumor que sostiene que Sentry finalmente debutará en el universo de Marvel Studios, siendo parte de la próxima película de Los Thunderbolts que tendrá a la Condesa Valentina (Julia Louis-Dreyfus) como líder de un equipo que tendrá a personajes como Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) y Ghost (Hannah John-Kamen).

La fuente del rumor es el insider DanielRPK y por ahora solo plantean que será el “adversario” que tendrán que enfrentar los Thunderbolts.

Por ahora no existe confirmación oficial, pero la inclusión de Sentry probablemente daría pie a que la historia involucre a The Void. Pero con el factor de poder que eso involucra, los Thunderbolts no la tendrían fácil para salvar el día. Es decir, ninguno de los integrantes revelados del equipo podría enfrentarse así como así en una pelea de este tipo.

Los Thunderbolts llegarán al cine el 26 de julio de 2024.