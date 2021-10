Marvel Studios quería concretar un spin-off de What If...? enfocado en Star-Lord T’Challa antes de la muerte de Chadwick Boseman

¿Qué pasará a futuro con los personajes de What If...? Esa es la pregunta que muchos fanáticos de Marvel Studios se han planteado durante la emisión de la primera serie animada enmarcada en el MCU, pero aunque aún no hay respuestas definitivas sobre los planes para algunas de las figuras de esta producción de Disney Plus recientemente los encargados de What If...? revelaron proyecto que ya no se concretará.

En una conversación con Variety a propósito del final de la primera temporada de What If...? el director de la serie, Bryan Andrews, contó que durante el desarrollo del programa se comenzó a discutir un eventual spin-off enfocado en Star Lord T’Challa. No obstante, aquella idea quedó paralizada tras la muerte de Chadwick Boseman, el actor que interpretó a T’Challa en las películas del MCU y la primera temporada de la serie animada.

“No sé si (Chadwick Boseman) sabía esto, pero estaba planeando que Star Lord T’Challa recibiera su propio programa con ese universo y equipo”, señaló Andrews. “Estábamos todos muy emocionados. Sabemos que a él también le hubiera encantado. Y luego, ya sabes, falleció, y todo eso está en el limbo. Entonces, ¿quién sabe? Quizás algún día”.

Boseman alcanzó a grabar todas sus diálogos como Star Lord T’Challa para la primera temporada de What If...?, sin embargo, Andrews confirmó que no logró grabar ningún material para el segundo ciclo de la serie.

“Chadwick grabó temprano su material de Star Lord T’Challa”, contó Andrews. “Pero teníamos esos episodios posteriores en los que aparecía esporádicamente y pasó un largo rato antes de que lo atrapáramos (de nuevo). Y no pasó mucho tiempo después de la grabación final hasta que murió”.

“Creo que tal vez fueron solo unos meses o un mes. Ninguno de nosotros lo sabía, obviamente. Pero lo conseguimos a tiempo para tener toda (la temporada 1). Creo que también estaba tratando de hacer un esfuerzo porque T’Challa era muy importante para él y también este nueva versión de Star Lord T’Challa era muy importante para él. Le gustó“, agregó el director.

Chadwick Boseman debutó como T’Challa/Black Panther en Captain America: Civil War (2016) y después de participar de varios proyectos de Marvel Studios incluyendo a la cinta en solitario del Rey de Wakanda y las producciones más recientes de la saga de The Avengers, grabó la mencionada participación en What If...? antes de su muerte debido a un cáncer de colón en agosto de 2020.