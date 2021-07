Marvel Studios realizó una reunión para abordar las reglas de su Multiverso

Si las gemas del infinito eran el tema que más daba que hablar cuando se estaba pavimentando el camino para Avengers: Infinity War, hasta ahora el Multiverso ha sido el tópico más comentado en el marco de la “Fase 4″ de Marvel Studios. Después de todo, además de que el título de la próxima película de Doctor Strange precisamente apunta a esa noción, la trama de Loki evidentemente marcó un punto de inflexión para el universo cohesionado y por supuesto gran parte de la expectativa de cara a Spider-Man: No Way Home guarda relación con los cameos que supuestamente figurarán en esa historia.

En ese sentido, con un montón de películas y series por delante, cabe preguntarse cómo manejará Marvel Studios a su narrativa para evitar un gran caos. Así, aunque la explicación dentro del MCU podría tener relación con la tarea de Doctor Strange, en el mundo real los cabecillas del estudio ya estarían trazando un plan.

Siguiendo al estreno del último episodio de la primera temporada de Loki el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, conversó con el podcast D23 y reveló que se realizó una reunión para establecer las reglas y ambiciones del Mutiverso para esta franquicia.

“El multiverso está surgiendo a lo grande. Hay interconectividad allí que la gente ya ha comenzado a ver y sospechar y tuve una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios analizando al multiverso y las reglas del multiverso y exactamente cómo cumplir con la emoción que rodea al multiverso”, dijo Feige. “Porque, como ocurre con tantas cosas con Marvel, ese es un tema: cuando Sam Jackson apareció por primera vez en un cameo al final de Iron Man. Pensé que sería un grupo relativamente pequeño de personas que estarían entusiasmadas con eso y que luego tendríamos que educar a un público más amplio sobre lo que eso significaba y quién era Nick Fury, pero casi instantáneamente, si recuerdas, en el verano de 2008: encendió la imaginación de todos”.

Naturalmente Feige no detalló quienes participaron de esa reunión ni cuales fueron las reglas que se establecieron, pero resulta interesante que la compañía esté considerando esto de cara a lo que será la segunda temporada de Loki y mientras Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya concluyó sus filmaciones pero aún está a varios meses de su estreno.