Marvel Studios recibió un inusual “tomate podrido” de Rotten Tomatoes por el final de The Falcon and the Winter Soldier

Parece que no todos quedaron conformes con el final de The Falcon and the Winter Soldier o al menos eso es lo que nos invita a pensar la recepción del episodio más reciente de la serie en el indexador de críticas Rotten Tomatoes.

Después de todo, pese a que The Falcon and the Winter Soldier ostenta un 87% de reseñas positivas a nivel general, su sexto capítulo recibió una valoración negativa que es bastante inusual para las apuestas de Marvel Studios en ese sitio.

El último episodio de la primera temporada de The Falcon and the Winter Soldier titulado “One World, One People” se estrenó el viernes pasado a través de Disney Plus y hasta la mañana de este sábado figura solo con un 57% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

“Si bien ‘One World, One People’ ofrece un final apropiado para Sam, su prisa por envolver los muchos hilos de The Falcon and The Winter Soldier puede dejar a algunos fanáticos con ganas de más y preguntándose si habrá una segunda temporada para ayudar a reparar las cosas”, sentencia el consenso que aparece en la página que hasta ahora contempla 17 reseñas.

Pese a que ese porcentaje de valoraciones positivas no es tan catastrófico teniendo en cuenta que, por ejemplo, el final de Game of Thrones solo tiene un 47% de reseñas favorables, igual representa una anomalía para el MCU.

Recuerden que hasta la fecha ninguna de las películas realizadas por estudio amparado por Disney tiene un “tomate podrido” en la apreciación de los críticos ya que Thor: The Dark World es la apuesta más baja con un 66% de reseñas positivas (los tomates podridos son de 60% hacia abajo). Todo mientras que Black Panther se ubica en lo más alto con un 96%.

No obstante, la televisión es otro asunto y en ese caso aunque su verdadero lugar en la continuidad del MCU sigue estando en duda, apuestas como Iron Fist e Inhumans se ubican en lo más bajo con un 37% y 11% de reseñas positivas, respectivamente. Algo que claramente dista del 87% de valoraciones positivas que todavía tiene a nivel general The Falcon and The Winter Soldier.

En ese sentido, hay que ser justos en dos aspectos. En primer lugar, la mayoría de las series vinculadas de una u otra forma al MCU no cuentan con valoraciones por episodios en paralelo a la apreciación general como si sucede en los casos The Falcon and The Winter Soldier y WandaVision. Pero por otra parte, esas últimas producciones se han promocionado como propuestas al nivel de las películas y no deja de ser llamativo que en ambos casos sus porcentajes de valoración hayan bajado del piloto al episodio final.

Y es que mientras el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier recibió un 93% de valoraciones positivas, el primer capítulo WandaVision llegó un 88%. Pero la serie de Sam y Bucky cerró con el mencionado 57% y la historia de Wanda Maximoff finalizó con un 88% de reseñas positivas.

No obstante, aunque en WandaVision el último episodio no fue el peor valorado de la serie, en The Falcon and The Winter Soldier “One World, One People” no solo es más bajo que el piloto sino que también representa una importante caída respecto a “Truth”, el penúltimo episodio que recibió un 100% de reseñas favorables.

Por supuesto, estos son solo datos y cada quien valorará a The Falcon and The Winter Soldier personalmente. No obstante, tampoco es algo que se pueda ignorar considerando que Marvel Studios planea estrenar un montón de series durante los próximos años.