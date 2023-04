Marvel Studios reduciría su número de series y películas estrenadas al año

Durante los últimos años, Marvel Studios aumentó considerablemente su número de producción. Si al comienzo no estrenaba más de dos películas, a partir de 2017 comenzó a lanzar al menos tres. Más aún, durante el año 2021 llegó al récord de cuatro producciones lanzadas durante un calendario. Pero lo anterior está por cambiar.

Según el reportero Jeff Snieder, durante una conversación en el podcast The Hot Mic, la casa productora liderada por Kevin Feige reducirá el número de series y películas lanzadas de forma anual.

“La producción planeada por Marvel se ha reducido. No sé si esto se ha informado, o si esto fue una línea en las publicaciones especializadas, o lo que sea, pero me dijeron que la producción objetivo se ha reducido de cuatro series y cuatro películas al año a dos series y tres películas al año. Y, por supuesto, eso es maleable. Podrías tener uno más en cualquier lado de eso o lo que sea”, explicó.

Si bien este año se planean estrenar tres películas (Sumando Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels a la secuela de Ant-Man ya estrenada), para 2024 el calendario contempla cuatro: Captain America: New World Order, Thunderbolts, Blade y Deadpool 3.

Respecto a las series, en 2021 se estrenaron cinco, pero para este año solo están anunciadas por ahora Secret Invasion y el retorno de Loki.