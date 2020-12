Marvel Studios repasará la historia de su universo y personajes en una nueva serie para Disney Plus

La semana pasada Marvel Studios anunció un montón de planes a futuro en el marco de la conferencia para inversionistas Disney. Pero parece que la compañía no reveló todos sus proyectos a corto plazo, porque durante este martes los responsables del MCU presentaron a una nueva serie que llegará a Disney Plus.

Esta producción llamada Marvel Studios: Legends no será una nueva historia como Loki, The Falcon and The Winter Soldier o WandaVision, sino que será un programa dedicado a repasar la historia del MCU y la trayectoria de sus personajes.

“A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose, Marvel Studios: Legends celebra y codifica lo que ha sucedido antes”, explica Disney en el anuncio de la serie. “Vuelve a visitar a los héroes, villanos y momentos épicos de todo el MCU en preparación para las historias tan esperadas que aún están por venir. Cada segmento dinámico se alimenta directamente de la próxima serie que se estrenará en Disney+, preparando el escenario para eventos futuros. Marvel Studios: Legends entrelaza los muchos hilos que constituyen el incomparable Universo Cinematográfico de Marvel”.

Es decir, Marvel Studios: Legends básicamente será un repaso por lo que ya se ha presentado en el MCU y tendrá como finalidad recalcar las conexiones y puntos relevantes de cara al debut de las nuevas series.

En ese sentido, Marvel Studios: Legends arrancará con dos episodios centrados en Wanda Maximoff y Vision, respectivamente. Todo con miras a la nueva serie WandaVison que se estrenará el 15 de enero en Disney Plus.

De acuerdo a Marvel, ”Marvel Studios: Legends explorará la historia de Wanda mientras lidia con penurias crueles y pérdidas, un poder caótico que se esfuerza por controlar y la lealtad de aquellos en quienes más confía”. Y también recordará la historia de Vision que se estableció antes de su muerte en Avengers: Infinity War.

Marvel Studios: Legends se estrenará el 8 de enero de 2021 mediante Disney Plus.