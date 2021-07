Marvel Studios reveló un nuevo adelanto para la película de Shang-Chi

Mientras Black Widow se prepara para cumplir otra semana en cartelera y durante esta jornada no hay nuevos lanzamientos de la compañía en Disney Plus, Marvel Studios dio a conocer otro adelanto para su próxima película: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Si bien este está lejos de ser el primer vistazo a la siguiente entrega del MCU, el clip que fue lanzado durante este miércoles cuenta con varias escenas nuevas y sigue anticipando a las tensiones que existirán entre el héroe titular y su padre, Wenwu.

En ese sentido, el adelanto cuenta con varias escenas de acción contemplando al ring de lucha donde también habrá una disputa entre Wong y Abominación y, por supuesto, otro vistazo a lo que aparentemente será la pelea final entre Wenwu y Shang-Chi.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo adelanto aquí:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue dirigida por Destin Caniel Cretton y planea estrenarse en septiembre.