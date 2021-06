Kevin Feige confirmó el cameo de dos personajes en el tráiler de Shang-Chi y justificó la ausencia del verdadero Mandarín en Iron Man 3

Cuando el tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutó el viernes pasado, el adelanto prometió varias cosas comenzando por aparentes cameos de caras conocidas hasta el debut en el MCU del verdadero Mandarín y sus diez anillos.

Por supuesto, todavía faltan varios meses para que Marvel Studios presente a la postergada película de Shang-Chi, pero mientras el hermetismo en torno a la trama obviamente continuará, durante esta semana Kevin Feige decidió confirmar una popular creencia y abordar uno de los puntos más importantes de esta entrega.

Particularmente, en el marco de una entrevista con Rotten Tomatoes, el presidente de Marvel Studios comenzó confirmando lo que los fanáticos sospechaban desde que debutó el adelanto y aclaró que efectivamente esta cinta dirigida por Destin Daniel Cretton contemplará una batalla entre Wong, el amigo de Docto Strange, y Abominación, quien regresará después de su aparición en The Incredible Hulk y en la antesala de la participación de Tim Roth en She-Hulk.

“Algunos fanáticos dijeron que esto se parece un personaje que no habían visto en muchos años llamado Abominación luchando contra un personaje que se parece a Wong. Y puedo decir que la razón por la que se ve así es porque es Abominación luchando contra Wong”, dijo Feige.

Obviamente el presidente de Marvel Studios no divulgó más detalles respecto a esa escena pero, como continuó explicando que el MCU ha llegado a un punto donde puede presentar a personajes nuevos al mismo tiempo que rescata cosas de su propio pasado, Feige también aprovechó de justificar nuevamente por qué Iron Man 3 no concretó la presentación del verdadero Mandarín en 2013 en lugar de realizar ese polémico giro con Trevor Slattery.

“Y, volviendo a Iron Man 1 ,hemos estado hablando sobre cuando traemos este personaje (el Mandarín) a la pantalla. (Nosotros) solo queremos hacerlo cuando sentimos que podemos hacer justicia suprema y realmente mostrar la complejidad de este personaje, que es algo que francamente no podríamos hacer en una película de Iron Man porque una película de Iron Man trata sobre Iron Man, una película de Iron Man trata sobre Tony Stark”, dijo Feige.

“Entonces (el director de Iron Man 3) Shane Black, en su película y en el guión que él co-escribió, ideó este divertido giro que nos encanta hasta el día de hoy, y resultó ser Trevor Slattery”, agregó. “El hecho de que esa versión no fuera real no significa que no haya un líder de la organización de los Diez Anillos, y a él es a quien conocemos por primera vez en Shang-Chi “.

En Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el Mandarín se presentará como el padre del héroe titular por lo que tendremos que esperar para ver cómo se conectará eso con la trama más grande del MCU a la que apuntó Feige.

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para septiembre de este año.