Marvel Studios tendrá una presentación en la Comic-Con de San Diego 2022

Un par de días después de su comentada mención sobre un inminente anuncio de la próxima saga de Marvel Studios, Kevin Feige confirmó que la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores participará de la próxima edición de la Comic-Con de San Diego.

Durante un conferencia de prensa para Thor: Love and Thunder, Feige reveló que Marvel Studios volverá a ese evento después de tres años de ausencia.

“Estaremos en la Comic-Con el próximo mes, por lo que estamos entusiasmados”, dijo Feige (vía Comicbook). “La primera vez desde que estuvimos en el escenario allí hace tres años hablando de esta película (Thor: Love and Thunder) y muchas otras. Y ahora, creo que casi, no todo, pero casi todo lo que discutimos hace tres años, allí fue lanzado, así que estamos emocionados de ir y hablar acerca del futuro”.

Como recordarán, la presentación más reciente de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego fue en 2019 cuando no solo se anunciaron los planes para películas como Thor: Love and Thunder y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sino que se divulgó toda la grilla para la Fase 4 además proyectos como la cinta de Blade con Mahershala Ali y el reinicio de Los Cuatro Fantásticos.

Pero aunque con esos antecedentes las expectativas pueden ser altas, no hay que olvidar que Marvel Studios también participará en la conferencia D23 de Disney, por lo que puede que no todos los los planes de la compañía se revelen en el evento de San Diego.

Sea como sea la Comic-Con de San Diego 2022 se desarrollará entre el 21 y el 24 de julio.