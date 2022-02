Marvel’s Guardians of the Galaxy tuvo un mal comienzo para Square Enix

Marvel’s Guardians of the Galaxy tuvo un comienzo lento para Square Enix, ya que según el editor el juego tuvo un rendimiento inferior a lo esperado cuando se lanzó en octubre del año pasado.

Durante la última conferencia de ganancias de la compañía, Square Enix declaró que a pesar de recibir críticas positivas, las “ventas en el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia no superaron nuestras expectativas iniciales”.

No obstante, las ventas del videojuego aumentaron a través de diversos descuentos que se dieron en noviembre pasado. Square Enix dijo que tiene el objetivo de “trabajar para continuar expandiendo las ventas para compensar el lento comienzo del título”.

Marvel’s Guardians of the Galaxy fue el segundo juego de los superhéroes hechos por Square Enix que tuvo un mal comienzo. El presidente de la compañía, Yosuke Matsuda, comentó en noviembre pasado que Marvel’s Avengers “desafortunadamente no ha tenido el éxito que nos hubiera gustado”.

Diversas críticas apuntan a que Guardians of the Galaxy tuvo un mejor desempeño que Avengers debido a su buena campaña lineal en desmedro del juego online que afectó negativamente al videojuego de los vengadores.