Matt Reeves compartió el tema de Riddler, el villano de The Batman

El director de The Batman, Matt Reeves, ha recurrido a sus redes sociales para mostrar otra pieza musical de la banda sonora de la próxima película de DC.

Previamente, el cineasta compartió el tema principal del superhéroe el 20 de enero vía Twitter. Ahora, a un mes exacto del estreno, el director mostró la canción del villano Riddler de su adaptación cinematográfica.

El soundtrack de The Batman está compuesto por Michael Giacchino, compositor que no está ajeno al género de superhéroes ya que en el pasado creó las bandas sonoras de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Entre sus trabajos notables también estan las canciones de los videojuegos Medal of Honor, y también de la película Up que le valió un Óscar en el 2010.

Por su parte, la película protagonizada por Robert Pattinson, tendrá a un Batman que lleva dos años en las calles como vigilante, enfrentando a la red de villanos y corruptos grupos de funcionarios y miembros del alto perfil de Gotham. Siendo Batman, la encarnación de la rabia y venganza de los ciudadanos.

El elenco de The Batman está conformado por Robert Pattinson como el caballero de la noche, Colin Farrell como El Pingüino, Paul Dano como Riddler (El Acertijo), Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gil Colson, Jayme Lawson como Bella Real, Barry Keoghan como el oficial Stanley Merkel y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

A continuación, puedes escuchar el tema de Riddler compuesto por Michael Giacchino:

The Batman será estrenada en cines el próximo 4 de marzo.