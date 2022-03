Matt Reeves dejó la puerta abierta para una posible aparición de un Robin en otra película de The Batman

Si ya vieron The Batman probablemente salieron del cine con la sensación de que una eventual secuela de la película podría ir en muchas direcciones. Después de todo, aunque algunos villanos se anticiparon de manera más directa, para los fanáticos del de los cómics del hombre murciélago no será difícil ver otras conexiones o rumbos que podrían tomar las aventuras de esta interpretación de Bruce Wayne.

Así, aunque Warner Bros todavía no aprueba The Batman 2, recientemente Matt Reeves abordó las posibilidades de ver a otra conocida de figura de los cómics del Caballero Oscuro en ese universo: Robin.

Particularmente, durante una conversación con el podcast Happy, Sad, Confused, Reeves fue consultado respecto a si la figura de Robin podría tener un espacio en su versión de Gotham.

“Tal vez. Solo diré tal vez”, respondió el director. “No lo sé. Este es el asunto, tengo muchas ideas sobre lo que quiero hacer. No estoy seguro respecto a cuál será la próxima historia. De todos modos, para mí, sea la historia que sea, llevará a estos personajes- específicamente a Batman- y los pondrá en una especie de peligro emocional. Entonces, cuando hablas de lo que estás hablando (Robin), podría existir una historia interesante. Tendrían que existir desafíos emocionales para llevar a ese personaje a la historia”.

“No quiero que ese personaje se convierta en un cifrado. No quiero decir: ‘Está bien, vimos que no era una historia de origen, pero ¿sabes qué? Eso fue una especie de origen (de Batman) y ahora es perfecto’”, añadió el director. “No, necesitas probar al personaje una y otra y otra vez. Y para mí, sí, podría haber algo en eso. No sé. Hay una inmersión profunda que ya sucedió al principio y ahora tendré que profundizar nuevamente si tenemos la oportunidad de hacer otra, así que ya veremos”.

En los cómics Batman ha sido acompañado por varios personajes que han utilizado el apodo de Robin para combatir el crimen junto al vigilante de Gotham y, aunque Dick Grayson ciertamente es el más conocido por cortesía de sus apariciones en diversas propuestas live-action y animadas, previamente Robert Pattinson indicó que le gustaría que su Batman contara con un Robin y en particular mencionó a historias como Una Muerte en la Familia, aquel infame relato que incluye la muerte de Jason Todd.

En ese sentido, aunque las palabras de Reeves dejan claro que aún no hay nada asegurado y que todavía no hay un plan concreto para una potencial The Batman 2, las posibilidades para llevar a un Robin a la pantalla grande son muchas y podrían aportar distintas cosas dependiendo de si se escoge adaptar a Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, Stephanie Brown o Carrie Kelly.