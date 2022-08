Matt Smith cree que su personaje en House of the Dragon tiene demasiadas escenas de sexo

¿Qué se puede esperar de House of the Dragon? Si nos guiamos por la promoción que se ha hecho hasta ahora de la serie, todo apunta a que veremos una nueva disputa por el Trono de Hierro que esta vez estará enfocada en la Casa Targaryen, los antepasados de Daenerys. Pero si nos guiamos por nuestra propia experiencia después de Game of Thrones, podemos anticipar que este retorno a Westeros incluirá dragones, violencia, traiciones, sangre y sexo.

Pero aunque se podría argumentar que todos esos elementos son sellos de la franquicia de Game of Thrones, parece que no todo el mundo está convencido por el afán de incluir varias escenas intimas.

Después de todo, en una reciente conversación con Rolling Stone, Matt Smith indicó que durante el rodaje se cuestionó la cantidad de escenas de sexo que tuvo que filmar en su papel como el Príncipe Daemon Targaryen.

“Uno se pregunta: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’”, señaló Smith. “Y dicen: ‘Sí, lo (neceistamos)’. Supongo que tienes que preguntarte: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)? Y en realidad creo que es tu trabajo representar los libros de manera veraz y honesta, tal como fueron escritos”.

En ese sentido, al ser consultado sobre si creía que su personaje tenía muchas escenas de ese tipo, Smith respondió: “Sí, un poco demasiado, si me preguntas”.

A lo largo de la historia de Game of Thrones los cuestionamientos a las escenas de sexo en su premisa no han sido pocos y también han sido complementados por críticas a las secuencias de violencia sexual (particularmente contra mujeres) que se exhibieron en el programa. Pero aunque House of the Dragon intentaría marcar algunas diferencias con la anterior serie basada en Canción de Hielo y Fuego, aparentemente el programa no lo hará con esos aspectos.