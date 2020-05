MayThe4thBeWithYou: Con un emotivo video Star Wars celebra su día

Hoy es 4 de mayo, día en que millones de fans celebran el día de Star Wars, por el parecido que existe entre la pronunciación de la fecha en inglés con la famosa frase, ‘Que la Fuerza esté contigo’ (May the Force Be With You).

Para conmemorar el día, es que desde la cuenta oficial de Youtube de la saga, compartieron un emotivo video que realiza un repaso por los 42 años de la franquicia, involucrando desde las películas A New Hope de 1977 hasta The Rise of Skywalker de 2019.

Además incluye imágenes de series como Rebels, y The Mandalorian, y videojuegos como Star Wars Jedi: Fallen Order.

El video junto con recordar a algunos de los queridos personajes de una galaxia muy muy lejana, recuerda varias de las frases relacionadas con la Fuerza que se conocieron a lo largo de los años.