McFarlane Toys lanzará un nuevo set del Batman Que Ríe y sus malvados Robins

El Batman Que Ríe es un perosnaje relativamente nuevo en los cómics de DC, pero como esta versión retorcida de Bruce Wayne ha figurado en un montón de títulos desde su debut en 2017, actualmente siguen apareciendo figuras inspiradas en él.

Así, aparte de los coleccionables que ya había presentado a propósito de Dark Nights Metal y Dark Nights: Death Metal, durante esta semana McFarlane Toys anunció que lanzará un nuevo set con ese personaje.

Pero este nuevo pack no solo incluirá al Batman Que Ríe, sino que también incorporará a tres de sus aterradores Robins sacados directamente desde la Tierra- 22 del Multiverso Oscuro.

La figura del Batman Que Ríe medirá 7 pulgadas (más de 17 cm), contará con 22 puntos articulados y se presentará con su propia base. Todo mientras cada uno de los Robins tendrá una expresión facial diferente y también incluirán sus respectivas cadenas y bases.

Este nuevo set del Batman Que Ríe se llamará “DC Multiverse Collector Multipack – Batman Who Laughs with Robins of Earth -22″ y tendrá un valor de $39.99 dólares en Estados Unidos.