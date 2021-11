Mel Gibson dice que dirigirá Arma Mortal 5

Tras la muerte del director Richard Donner, la promesa de una Arma Mortal 5 parecía esfumarse. Sin embargo, Mel Gibson, protagonista de la saga, aseguró que dirigirá la secuela que concluirá las aventuras de Riggs y Murtaugh.

“Richard estaba desarrollando el guión y logró avanzar bastante. Y me dijo un día: ‘Escucha chico, si estiro la pata, tu la harás’. Y yo le dije: ‘¡Cállate!’”, explicó Gibson. “Pero él de verdad falleció, me pidió hacerla en ese momento y no dije nada. Pero él se lo dijo a su esposa [La productora Lauren Shuler Donner], al estudio y al productor. Así es que yo voy a dirigir la quinta parte”, agregó.

La elección de Mel Gibson como sucesor para la tarea de director de una quinta película parece apropiada. Obviamente su nombre es sinónimo de la saga por dar vida a Riggs, pero a lo largo de los años logró cultivar una interesante carrera como director con películas como El Hombre Sin Rostro (1993) y Corazón Valiente (1995), por la que ganó el Premio Oscar.

Sumen el éxito de La Pasión de Cristo (2004), la acción pre-hispánica de Apocalypto (2006) y la propuesta bélica Hacksaw Ridge (2016), por la que también fue nominado al Oscar. Todas esas películas tienen elementos de acción que han probado el ojo de Gibson.

Pero, por otro lado, el nombre de Gibson acarrea un peso no menor en la industria a raíz de sus polémicas, que incluyeron problemas de violencia doméstica con una ex esposa y dichos antisemitas.

Aún con todo eso, la saga de Arma Mortal siempre dejó en claro que, aunque estaban “muy viejos para esta mierda”, Riggs y Murtaugh siempre tenían una bala más. Y a pesar de estar hace años en edad de retiro policíaco, no son pocos los que consideran que una quinta Arma Mortal es inevitable.