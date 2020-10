Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Jennifer Lawrence encabezan al elenco de famosos que serán parte de una nueva comedia de Netflix

Adam McKay (Vice) acaba de asegurar a un elenco lleno de famosos para su próxima película y es que pese a que previamente se había anunciado que Jennifer Lawrence participaría de Don’t Look Up, ahora Netflix confirmó a un montón de nombres conocidos para la cinta que eventualmente llegará a su plataforma.

Mediante un tweet el servicio de streaming anunció que Lawrence será compañera de elenco de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Tomer Sisley, Kid Cudi y Matthew Perry. Todo además de Rob Morgan, cuya participación en el proyecto había sido anunciada previamente.

Obviamente a estas alturas se están preguntando de qué rayos se trata esta película que logró reclutar a tantos nombres conocidos. Bueno, según Deadline, Don’t Look Up “cuenta la historia de dos astrónomos de bajo nivel, que deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un asteroide que se aproxima que destruirá el planeta tierra”.

En ese sentido, por ahora se desconoce cuál será el tamaño de los roles que tendrán estas figuras en la película y de hecho aún ni siquiera hay nombres o descripciones para sus respectivos papeles.

El guión de Don’t Look Up fue escrito por el propio McKay y la película aún no cuenta con una fecha de estreno.