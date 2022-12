Metroid estuvo cerca de tener un juego Tactics

Metroid, una de las sagas más populares de Nintendo, estuvo cerca de tener un juego Tactics del estilo de XCOM.

Según se dio a conocer, desde Retro Studios se plantearon esta posibilidad tras el lanzamiento de Metroid Prime 3. La información proviene de Paul Tozour, exdesarrollador del estudio, quien señaló que el juego sería una precuela ambientada en el universo de la saga.

Este proyecto no logró prosperar y el equipo pasó a encargarse de Donkey Kong Country Returns en Wii y Metroid Prime: Trilogy.

De la mano de un video de Did You Know Gaming, es que señaló que “Era básicamente XCOM... Era XCOM en el universo Metroid”, agregando que en este controlaríamos a Samus un grupo de élite de la Federación Galáctica y otros cazarrecompensas. “A lo largo de la aventura el jugador podría contratar nuevas unidades, mejorarlas con nuevas armaduras, armas, habilidades”, explica.

En la ocasión también explicó que no era algo fácil el presentar un proyecto y que fuera aprobado, “Si había una manera de presentar algo dentro de Retro que llegase hasta el otro extremo de la cadena, a Nintendo, y que recibiese la aprobación, nunca lo supe, y nadie en Retro lo sabía”, señala.

“Para tener éxito, un proyecto debía tener el apoyo del entonces diseñador Mark Pacini, el jefe del estudio Michael Kelbaugh y el productor de Nintendo Kensuke Tanabe, y cada uno tenía diferentes gustos, perspectivas de la jugabilidad y objetivos de lo que querían ver en Retro Studios”, explicó.