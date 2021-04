Michael B. Jordan se refiere a la posibilidad de una secuela de Without Remorse basada en Rainbow Six

Este 30 de abril se estrena en Amazon Prime Video la película Without Remorse, protagonizada por Michael B. Jordan en el papel de John Clark y basada en la novela del mismo nombre de Tom Clancy y ya hay especulación sobre una secuela que adapte Rainbow Six, el segundo libro centrado en el personaje y que dio pie a una famosa serie de videojuegos.

En base a eso, desde Cinemablend hablaron con Jordan durante la promoción de la película y le consultaron sobre la posibilidad de continuar con Rainbow Six, asi como un posible crossover con la serie Jack Ryan, en vista a que ambos proyectos se basan en libros de Tom Clancy y están disponibles en Amazon Prime Video.

“Creo que estás pensando en la dirección correcta. No he tenido necesariamente esas conversaciones todavía. Creo que estamos simplemente trabajando en sacar esta película, sabes, este estreno el 30 de abril por el que estamos muy emocionados. Y ojalá en el futuro ¿Sabes? Rainbow Six es algo a lo que apuntar. Pero el cuando, el dónde, el cómo y con quienes es algo que todavía no está determinado, pero me emociona el potencial”, contestó el actor.

Cabe recordar que el proyecto originalmente anunciado eran dos películas que abordarían Without Remorse y Rainbow Six, y los reportes iniciales indican que una escena post créditos tantearía una segunda parte. Sin embargo, las palabras del actor dan a entender que por ahora no habrán anuncios hasta no saber la recepción que tendrá Without Remorse.

La nueva película es dirigida por Stefano Sollima (Sicario: Día del Soldado) a partir de un guion por Taylor Sheridan (Hell or High Water) y Will Staples (Call of Duty Modern Warfare 3) y ya está disponible en Amazon Prime Video.