Michael Keaton habló sobre su regreso como Batman en la película de The Flash y anticipó un introducción “genial” para el personaje

Pese a que la película de The Flash marcará la primera incursión en solitario de Barry Allen en el cine, uno de los elementos más esperados de aquella cinta no tienen nada que ver con el velocista escarlata y es que para varios fanáticos de DC y en particular de Batman uno de los puntos más esperados de esta producción es el regreso de Michael Keaton como el Caballero Oscuro.

La participación del actor de Batman y Batman Returns en esta nueva cinta fue revelada tiempo atrás y aunque hasta ahora se desconocen la mayoría de los pormenores de su papel, recientemente el propio Keaton tanteó un poco de su regreso.

En primer lugar, en el marco de una entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, Keaton fue consultado respecto a cómo se sintió al volver a vestir el traje de Batman.

“Fue sorprendentemente normal”, respondió el actor. “Fue raro. Yo estaba como: ‘Oh, oh sí, eso es correcto’. Pero después también comienzas a actuar las escenas y hay muchos recuerdos. Un montón de recuerdos. En realidad, hay muchas cosas interesantes como los recuerdos de los sentidos”.

En aquella entrevista Keaton no quiso revelar nada más e incluso bromeó para no confirmar si dijo o no la célebre frase “Yo soy Batman”. No obstante, en una conversación paralela con Collider, el actor entregó un poco más de detalles.

Así, al ser consultado nuevamente sobre cómo fue volver a ponerse el traje de Batman, el actor anticipó que su versión de Batman tendrá un llamativo regreso.

“(Fue) extraña e irónicamente fácil. Un poco emocional. Solo una ráfaga de recuerdos”, dijo Keaton. “Sin revelar nada, porque no puedo, básicamente la primera toma, no de toda la película, pero digamos la introducción (de Batman) es tan buena que cuando caminamos y comenzamos a hablar sobre un par de tomas y los ángulos, dije: ‘Vaya, esto es grande. Esto es genial’. Ni siquiera me refiero a mí. Solo las imágenes, son geniales. Y, hasta cierto punto, recuerdan a Tim Burton”.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y se espera que su trama no solo recupere al Batman de Keaton, sino que también incluya al Batman de Ben Affleck y presente a la Supergirl de Sasha Calle para continuar con la historia de la versión de Barry Allen a cargo de Ezra Miller.

Por ahora, el estreno de The Flash está fijado para noviembre de 2022.