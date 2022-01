Michael Keaton recordó por qué no quiso hacer Batman Forever y aseguró que Joel Schumacher preguntó por qué todo tenía que ser “tan oscuro y triste”

Si todo marcha de acuerdo a los planes actuales de Warner Bros, en noviembre de este año Michael Keaton volverá a interpretar a Batman en la pantalla grande de la mano de la película de The Flash. Pero mientras aún faltan varios meses para el estreno de esa cinta y los otros proyectos que el estudio estaría planeando con esa versión del personaje, Keaton quiso recordar su distanciamiento anterior con la franquicia del hombre murciélago.

En el contexto de una conversación con el podcast In the Envelope: The Actor’s Podcast, inevitablemente Keaton tuvo que abordar su trabajo como Batman y tras mencionar brevemente su ya confirmado retorno en la película de The Flash, reflexionó sobre su decisión de abandonarlas cintas del personaje tras Batman Returns.

Así, en primer lugar, Keaton remarcó que a su juicio toda la historia de Batman tiene un solo punto angular: Bruce Wayne.

“Yo sé que el nombre de la película es Batman, y es enormemente icónica y muy genial e icónica culturalmente, y gracias a Tim Burton, artísticamente icónico, supe desde el principio que era Bruce Wayne”, explicó el actor. “Ese era el secreto. Nunca hablé de eso. (Todo el mundo decía): ‘Batman, Batman, Batman hace esto’ y yo seguía pensando: ‘Todos ustedes están pensando mal aquí’. (Se trata de) Bruce Wayne. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Quién se convierte en eso? Que tipo de persona hace eso?”

Por supuesto, los fanáticos del vigilante de Gotham tienen claro que, sin importar la versión, la premisa de esa historia es simple y es que Bruce Wayne decide comenzar su cruzada contra el crimen tras el asesinato de sus padres.

Pero aunque dada esa historia de origen Batman inevitablemente tiene un tinte trágico, no todo el mundo lo ve así y, según Keaton, aquella diferencia en la percepción del Caballero Oscuro fue clave en su decisión de no hacer Batman Forever.

“Y luego, cuando apareció el director que dirigía la tercera película (Joel Schumacher), dije: ‘No puedo hacerlo’”, recordó Keaton. “Y una de las razones por las que no pude hacerlo fue, y ya sabes, (Schumacher) es un hombre bastante agradable, ha fallecido, así que no hablaría mal de él incluso si estuviera vivo. Pero él, en un momento, después más de un par de reuniones en las que seguí tratando de racionalizar el proceso y, con suerte, convencerlo de que dijera que creo que no querían ir en esta dirección y que deberíamos ir en esta dirección. Él no iba a ceder”.

“Recuerdo una de las cosas que hizo que me alejar a diciendo: ‘Dios mío, no puedo hacer esto’”, recordó el actor. “(Schumacher) Me preguntó: ‘No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y todo tan triste’, y yo dije: ‘Espera un minuto, ¿sabes cómo este tipo llegó a ser Batman? ¿Has leído ... quiero decir , es bastante simple‘”.

Más allá de estas declaraciones de Keaton basta con ver las películas de Batman que protagonizó el actor y las que realizó Schumacher para entender que ambos tenían visiones distintas del personaje, pero aunque en ese minuto Keaton optó por colgar la capucha, actualmente el intérprete se está preparando para su regreso en las película de Flash y Batgirl.