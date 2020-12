Michelle Pfeiffer volverá como Janet Van Dyne en Ant-Man 3

Ant-Man 3 todavía no tiene una fecha de estreno, sin embargo, lentamente se siguen sumando antecedentes a la propuesta de la película.

Siguiendo el anuncio de que Jonathan Majors interpretará a Kang el conquistador en la película, ahora Michelle Pfeiffer confirmó que volverá a dar vida a Janet Van Dyne en la próxima Ant-Man.

Durante una aparición en el podcast Ladies First with Laura Brown (vía Coming Soon), Pfeiffer reveló que volverá a interpretar a la superheroína que originalmente utilizó el apodo de Wasp.

Por supuesto, Pfeiffer debutó como Janet Van Dyne en Ant-Man and The Wasp, la película de 2018 que giró en torno al Reino Cuántico y el rescate de Janet desde esa dimensión. Todo mientras también tuvo un cameo en Avengers: Endgame.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de Ant-Man 3 más allá de la anticipada aparición de Kang y los comentarios de Peyton Reed, el director de esta nueva entrega, quien prometió que la película será “mucho más grande y extensa” que sus predecesoras.

Si bien Ant-Man 3 aún no tiene una fecha de estreno, Pfeiffer también dijo que el rodaje de la película comenzaría en la primavera de 2021, es decir, en el segundo trimestre del próximo año.