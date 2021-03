Microsoft filtra que Batman Arkham Knight podría ser optimizado para Xbox Series X

Desde Microsoft habrían revelado que lanzarán una optimización de Batman Arkham Knight para Xbox Series X | S. La revelación no sería intencional ya que se dio en una captura de pantalla para una función de la tienda de Microsoft y Game Pass.

De acuerdo al comunicado, ahora la tienda virtual tendrá una opción para descubrir juegos según preferencia de idioma. Sin embargo, lo que resalta es que en la imagen del encabezado se puede ver en los títulos listados de la tienda una portada de Batman Arkham Knight con un logo de Optimizado para Series X|S.

Aunque no se sabe si esta es una filtración intencionada o no, hasta ahora ni los desarrolladores Rocksteady ni Xbox han anunciado oficialmente una actualización para la tercera entrega de la trilogía de Batman Arkham. Actualmente Rocksteady se encuentra trabajando en Suicide Squad: Kill the Justice League directamente para consolas de nueva generación.