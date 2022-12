Siguiendo las informaciones que indican que Microsoft estaría dispuesto a embarcarse en una batalla legal con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para completar su adquisición de Activision Blizzard, el gigante tecnológico reveló un nuevo antecedente sobre el futuro de Call of Duty, uno de los puntos más comentados y polémicos de esa transacción.

Como recordarán Sony ha sido uno de los principales detractores de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft señalando que aquello no solo le daría una ventaja injusta a la compañía tras Xbox en el mercado de los videojuegos, sino que afectaría negativamente su negocio por cortesía de la potencial exclusividad de juegos como Call of Duty.

En ese sentido, siguiendo varios reportes cruzados al respecto, ahora el presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó que Microsoft le ofreció a Sony un trato para que Call of Duty permanezca por 10 años en PlayStation.

“Le hemos ofrecido a Sony un contrato de 10 años para que cada nuevo lanzamiento de ‘Call of Duty’ esté disponible en PlayStation el mismo día que llega a Xbox”, dijo Smith en una editorial publicada por The Wall Street Journal (vía The Verge). “Estamos abiertos a brindar el mismo compromiso a otras plataformas y hacer que los reguladores en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea lo exijan legalmente”.

Por ahora no está claro si Sony aceptará o no esa propuesta cuya extensión ha rondado desde fines de noviembre. No obstante, es preciso recordar que la primera oferta que rechazó Sony no establecía un plazo concreto de años para la permanencia de Call of Duty en las consolas de PlayStation.