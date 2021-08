Midnight Suns es el nuevo RPG de Marvel a cargo de los desarrolladores de XCOM

En el marco de la edición 2021 de la Gamescom, 2K Games presentó oficialmente a Midnight Suns, un nuevo juego de rol táctico inspirado en el Universo de Marvel Comics.

Midnight Suns fue desarrollado por Firaxis, los responsables franquicias como XCOM y Civilization, y su premisa invitará a los jugadores a navegar el “lado más oscuro del Universo Marvel” mientras se enfrentan a fuerzas demoníacas que buscarán invadir la Tierra bajo las órdenes de Lilith, la madre de los demonios que fue resucitada por Hydra.

En ese sentido, la trama de Midnight Suns establecerá que la acción arrancará después de que los Vengadores buscan la ayuda de The Midnight Suns, un grupo compuesto por Nico Minoru, Blade, Magik y Ghost Rider, y que en última instancia resucitará a The Hunter, el hijo de Lilith y el único ser capaz de derrotarla.

Así, mientras la premisa del juego incluirá a Iron Man, Capitán America, Capitana Marvel, Doctor Strange, Blade, Nico Minoru, Magik, Ghost Rider (Robbie Reyes) y Wolverine como personajes jugables, en general la idea es que los jugadores se muevan como The Hunter, un personaje que sería completamente personalizable.

De hecho, en una entrevista con el portal Polygon, los desarrolladores del juego no solo plantearon que la historia de Rise of the Midnight Sons de los cómics es una inspiración para este título, sino que detallaron que los fanáticos podrán desbloquear 40 superpoderes diferentes para The Hunter. Todo mientras se espera que existan un total de 13 héroes aliados disponibles incluyendo a miembros de los Vengadores, X-Men y Runaways, entre otros.

“Crecí leyendo y amando los cómics de Marvel”, dijo Jake Solomon, director creativo de Midnight Suns en el anuncio del juego. “Que me confíen estos personajes y sus historias es un honor para mí y para el equipo. Si eres un fanático de Marvel, un fanático de los juegos de rol o un fanático de los juegos de táctica, Marvel’s Midnight Suns hará que estos queridos personajes cobren vida en de una manera que nunca antes habías visto”.

Puedes ver el tráiler de anuncio de Midnight Suns aquí:

Midnight Suns se lanzará en marzo de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Windows PC. Y con miras a esa fecha el juego presentará su gameplay este 1 de septiembre.