Miguel O’Hara seguirá en boga ya que Marvel entrará de lleno otra vez en las historias “2099″

Tras el revival de un personaje como Miguel O’Hara con la película animada Spider-Man: Across the Spider-Verse, los cómics no han quedado atrás.

De hecho, en las últimas semanas en Marvel Comics han concretado la publicación de cinco números llamada Miguel O’Hara: Spider-Man 2099, cuya última historia será publicada esta semana revelando los planes de la editorial.

Según consta en Bleeding Cool, Miguel O’Hara: Spider-Man 2099 #5 no solo recalca que el héroe arácnido del futuro volverá, sino que además, una nueva línea de cómics 2099 comenzarán a ser publicados.

Creado por Peter David y Rick Leonardi en 1992, en una serie llamada simplemente Spider-Man 2099, Miguel O’Hara fue parte de una iniciativa que también incluyó a cómics como Doom 2099, Punisher 2099, Fantastic Four 2099, Ghost Rider 2099, Hulk 2099 y X-Men 2099, entre otros.

La línea de distopia cyberpunk tuvo una vida de alrededor de cinco años, lo que involucró entre medio los problemas económicos de la editorial a mediados de los noventas, el despido de un editor y la renuncia de creadores como protesta, pero al menos el cómic de Spider-Man fue por lejos el más popular. Con el pasado de los años, Miguel solo volvería al foco como parte de la saga del Superior Spider-Man.

Cada historia presentaba un entorno de un futuro posible que inicialmente fue tanteado como lo que sucedería en la tierra canónica principal, pero a la larga terminó teniendo su propia designación en el multiverso de Marvel.