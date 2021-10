Mike Flanagan adaptará La Caída de la Casa Usher de Edgar Allan Poe para Netflix

El director Mike Flanagan ya tiene un nuevo proyecto para Netflix. Tras llevar a cabo las miniseries de The Haunting y la reciente Misa de Medianoche, el realizador entrará en el terreno de Edgar Allan Poe.

La obra escogida será el clásico “La Caída de la Casa Usher”, el cuento de terror publicado en 1839 que aborda la historia de un joven que es invitado por un excéntrico amigo aristócrata a su vieja casa familiar, la morada Usher en cuestión, en donde el tipo vive con su hermana que sufre de problemas de salud.

Sin embargo, como ya sucedió con sus otras miniseries, es posible que también otras historias clásicas de Poe permitan añadir elementos a la historia central que presentará la adaptación.

Por ahora el servicio de streaming solo reveló que la serie, desarrollada por la compañía de Flanagan llamada Intrepid Pictures, consistirá de ocho episodios. El propio director se encargará de encabezar cuatro de los capítulos, mientras que el resto serán dirigidos por Michael Fimognari (To All the Boys: P.S. I Still Love You), quien ha colaborado en múltiples ocasiones con Flanagar en su rol de director de fotografía.

Por ahora el estreno de “La Caída de la Casa Usher” no tiene fecha de estreno.