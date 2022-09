Mike Flanagan confirmó que su precuela de El Resplandor no se realizó debido al desempeño de Doctor Sueño

Durante los últimos años Mike Flanagan nos ha entregado varias piezas notables de terror como The Haunting of Hill House y Midnight Mass. Sin embargo, la gran producción del director para el cine, Doctor Sueño, no fue el éxito que Warner Bros esperaba y eso habría terminado por sepultar los proyectos del creador en el mundo de El Resplandor.

Como recordarán tiempo atrás Flanagan y Warner Bros no solo planeaban realizar una adaptación de Doctor Sueño, el libro secuela de Stephen King que opera como secuela de El Resplandor, sino que también querían seguir profundizando en ese mundo de la mano de otra cinta que ahora sería una precuela de El Resplandor centrada en Dick Hallorann, el personaje que Scatman Crothers plasmó en El Resplandor y Carl Lumbly interpretó en Doctor Sueño.

Pero aquel proyecto nunca se concretó y ahora Flanagan confirmó la razón.

En un tweet a propósito del póster que un fan realizó pensando en ese proyecto, Flanagan lamentó que la película no se concretara.

“Estábamos MUY CERCA. Siempre me arrepentiré de que esto no haya sucedido”, escribió el director antes de explicar la razón de la cancelación del proyecto. “(La película no sucedió) Debido al rendimiento de taquilla de Doctor Sueño, Warner Bros optó por no continuar con ella. Ellos controlan los derechos, así que eso fue todo”, sentenció.

Doctor Sueño se estrenó en 2019 y de la mano de un elenco comandado por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson, recaudó $72 millones de dólares a nivel mundial pese a que presupuesto fue de $45 millones de dólares.