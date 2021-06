Mike Myers interpretará a siete personajes en The Pentaverate, su nueva serie para Netflix

Mike Myers volverá a interpretar a varios personajes en The Pentaverate, una nueva serie de comedia que está en desarrollo para Netflix.

The Pentaverate establecerá su premisa en torno a la existencia de una sociedad secreta compuesta por cinco hombres que habrían influido en un montón de momentos claves para la historia de la humanidad y, además de mostrar a Myers como siete personajes distintos, contará con actuaciones de Ken Jeong (Community), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Debi Mazar (Goodfellas), Richard McCabe (Eye in the Sky), Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) y Lydia West (Years and Years).

Por supuesto, los fanáticos de Myers no tardarán en establecer una conexión entre The Pentaverate y So I Married an Axe Murderer, la película de 1993 donde uno de los personajes del actor precisamente habló sobre una sociedad secreta con ese nombre que involucraba desde la Reina de Inglaterra hasta el Coronel Sanders.

No obstante, la sinopsis del programa da a entender que The Pentaverate tendría otra interpretación de esa sociedad secreta.

“¿Qué pasaría si una sociedad secreta de cinco hombres ha estado trabajando para influir en los eventos mundiales por un bien mayor desde la Peste Negra de 1347? Cuando comienza esta nueva serie, un improbable periodista canadiense se ve envuelto en una misión para descubrir la verdad y posiblemente salvar el mundo él mismo. Recuerden, ¡The Pentaverate nunca debe quedar expuesto!”, dice la descripción del programa.

The Pentaverate aún no tiene una fecha de estreno, pero además de interpretar a siete personajes, Myers se desempeñará como creador y productor ejecutivo. Todo mientras Tim Kirkby (Fleabag, Brooklyn Nine-Nine) se hará cargo de la dirección.