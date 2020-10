Miles Morales cambiará sus zapatillas Jordan por Adidas en su nuevo videojuego

¿Qué es lo que más recuerdan cuando piensan en el traje de Miles Morales? Por cortesía de Spider-Man: Into the Spider-Verse, probablemente muchas personas responderán a esa interrogante apuntando a las zapatillas Jordan Air 1 que tenía el personaje en la aclamada película animada.

Después de todo, ese calzado fue tan distintivo para este arácnido que incluso se lanzaron unas zapatillas especiales a propósito de la película.

Pero, aunque resulte difícil creerlo, ni siquiera eso habría ayudado a garantizar la aparición de las Jordans de Miles en el videojuego Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Si bien desde Insomniac Games aún no se pronuncian oficialmente al respecto, durante esta semana se dio a conocer una imagen promocional que incluía lo que aparentemente sera un traje incial para Miles y obviamente parece tomar alhgunas refererencias de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

¿Lo llamativo? Como podrán ver en el video al final de la publicación de Instagram y la captura adjunta, es que Miles tiene unas zapatillas que parecen ser Adidas en lugar de sus famosas Jordans.

Por supuesto, para quienes no están sumergidos en el mundo de las zapatillas este podría parecer un cambio sin importancia. No obstante, durante los últimos días no han sido pocos los que han criticado esta modificación por las implicancias culturales de ese calzado.

Así, por ejemplo, desde Polygon plantearon que “esta reacción negativa puede ser difícil de entender si no eres de la ciudad de Nueva York, no eres una persona de color o no te gusta la cultura de las zapatillas. Cuando era niña, no siempre podía permitirme comprar ropa nueva. Pero lo único que siempre pedimos fue un buen par de zapatos. Eran tratados, de muchas maneras, como la parte más importante de un atuendo, una destilación rápida de tu fibra moral o tu riqueza”.

Todo mientras en algunas publicaciones de de redes sociales algunos fanáticos respondieron responsabilizado a la colaboración entre Marvel y Adidas por este cambio.

Lo cierto es que por ahora Insomniac no se ha pronunciado al respecto y por lo tanto la incorporación de las Jordans de Miles aún no estaría descartada por completo.