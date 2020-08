Mimic ahora será adaptada como una serie de televisión

Mimic es una de las películas menos recordadas de Guillermo del Toro. Como su segundo trabajo, tras la realización de “Cronos”, la adaptación de la historia corta de Donald A. Wollheim representó la primera incursión del mexicano en Hollywood.

Pero ahora Miramax Television buscará recuperar a la marca, con el objetivo de desarrollarla como una serie de televisión.

El director mexicano, por lo demás, no estará involucrado, ya que esta nueva iniciativa será amparada por el director Paul W.S. Anderson (Mortal Kombat, Resident Evil), quien se hará cargo de su piloto y será uno de los productores ejecutivos.

Jim Danger Gray (Orange Is the New Black) escribirá el piloto y será el showrunner, tomando como base la historia que gira en torno a insectos modificados genéticamente que evolucionan y comienzan a imitar a los humanos, que se transforman rápidamente en su presa. Pero un grupo de científicos tendrá la tarea de detenerlos.

La película original de 1997 contó en su elenco con Mira Sorvino, Jeremy Northam, Josh Brolin, Charles S. Dutton, Giancarlo Giannini, F. Murray Abraham y Norman Reedus, quien hizo su debut con esta producción.