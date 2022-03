Mitología egipcia y un “thriller psicológico” en el MCU: Conversamos con May Calamawy sobre las claves de Moon Knight

Después de un par de meses sin novedades, Marvel Studios volverá a la carga con su contenido durante este 30 de marzo de la mano de Moon Knight, una nueva serie que no solo tiene la misión de continuar el historial de producciones del MCU para Disney Plus que ya incluye apuestas como WandaVision, Loki, The Falcon and The Winter Soldier y Hawkeye, sino que también servirá para introducir a un nuevo héroe y su mitología a esta popular franquicia.

Así, en el contexto de la promoción de Moon Knight, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con May Calamawy (Ramy, The Long Road Home), la actriz que tendrá la misión de interpretar a Layla El-Faouly en esta producción.

Layla no es un personaje que existe en los cómics de Marvel, por lo que por ahora los detalles sobre su papel en la historia de Marc Spector son escasos y Marvel Studios solo ha indicado que es una arqueóloga y aventurera que aparentemente estaría del lado del personaje titular.

En ese sentido, Calamawy no quiso adelantar mucho más sobre su personaje y solo indicó que “Layla conoce a Marc de su pasado y, cuando se encuentra con Steven de nuevo, está muy confundida porque no conoce a Steven”.

Recuerden que el personaje detrás de Moon Knight, el sujeto interpretado por Oscar Isaac, puede ser conocido tanto como Marc Spector como por Steven Grant u otros nombres ya que convive con un Trastorno de identidad disociativo.

De hecho, siguiendo lo que Isaac y Ethan Hawke ya habían tanteado, al ser consultada sobre qué diferenciaría a Moon Knight de otras producciones de Marvel Studios, Calamawy remarcó que la forma en la que la serie abordará ese trastorno dictará un tono particular para esta apuesta.

“Siento que Marvel siempre se asegura de presentar a sus héroes con sus defectos y con las cosas con las que están lidiando, pero con Moon Knight se siente que está muy enfocado en la condición que está creando la lucha interna de la identidad y la salud mental”, dijo Calamawy. “Y nos estamos moviendo a través de la historia enfocándonos en esta condición. Entonces es más un thriller psicológico y eso lo hace muy crudo y más emotivo en comparación a las otras (producciones de Marvel Studios) donde a veces se siente que es más liviano o más cargado a la acción”.

Pero obviamente Moon Knight también tendrá una dosis de aventura y se dedicará a construir su propio rincón del MCU que, tomando como punto de partida lo que se planteó en los cómics, tendrá una gran dosis de mitología egipcia.

Calamawy contó que aunque su personaje sería una experta en esa materia, ella no estaba muy familiarizada con la mitología egipcia antes de la serie.

“En realidad, pese a que soy egipcia, no sabía mucho de la mitología antes de hacer esto”, señaló la actriz. “Aprendí mucho de Mohamed (Diab), el director, él y su esposa son muy ricos en conocimiento sobre Egipto y también tengo algunos amigos que están muy interesados en eso, entonces les preguntaba y simplemente me hizo respetar y amar Egipto mucho más al ver esta rica historia que tiene”.

Considerando que hasta el momento las producciones de Marvel Studios solo han abordado tangencialmente otras mitologías como la nórdica con Thor, este papel de la mitología egipcia en Moon Knight no deja de ser llamativo e incluso Calamawy siente que podría contribuir a hacer aún más especial esta apuesta.

“Cien por ciento”, dijo la actriz cuando le preguntamos si eso podría ayudar a que Moon Knight sea más especial. “Siento que Egipto es un vórtice de energía increíble y, llevarlo a la pantalla, de una manera tan autentica y mostrar la mitología al mismo tiempo que se muestra al Egipto moderno, es increíble”.

Hasta la fecha Marvel Studios ha presentado más de veinte películas y media decena de series enmarcadas firmemente en su universo cohesionado, por lo que inevitable hay un contexto a considerar para cada actor que se suma a sus proyectos.

En el caso de Calamawy la actriz contó que aprovechó la pandemia para hacer una maratón del MCU y justo después de eso, casi como una señal, apareció el casting de Moon Knight.

“Es divertido porque vi las películas pero no en orden, si algo estaba en el cine lo veía. Pero, durante el covid en 2020, dije voy a sentarme (a verlas) y mi novio encontró todas las películas en orden de historia y vimos todo. Y, después al final de eso, obtuve la audición para esto. Entonces estaba como: ‘Estoy lista’. Estaba muy emocionada”, relató.

Pero obviamente incorporarse al MCU no fue tan sencillo e inicialmente la intérprete de Layla El-Faouly tenía algunos temores al llevar a la pantalla a un nuevo personaje.

“Fue difícil en un comienzo. Estaba asustada, no quería decepcionar a nadie y no me había dado cuenta de cuán colaborativo iba a ser, lo que es divertido cuando piensas en eso. Pero, ya sabes, es como que Marvel tiene este gran alcance y escala, y quería hacerle justicia”, contó Calamawy. “Entonces, al principio, estaba un poco preocupada pero después, cuando comencé a confirmar más en mí misma, el personaje comenzó a llegar más libremente y al final fue muy divertido”.

Aunque Ethan Hawke tanteó que Moon Knight podría continuar más allá de su primera temporada, el futuro de la serie aún no está garantizado. No obstante, pese a que Calamawy dice que no sabe qué depara el futuro para Lyla, la actriz confirmó que le gustaría seguir como el personaje.

“Me encantaría (explorar más allá). Hay otros personajes que amo, me encanta Doctor Strange, Thor, Korg y también amo a todas las mujeres, sabes, creo que son muy fuertes y personajes complejos. Entonces muchas cosas”, indicó.

Moon Knight se estrenará este 30 de marzo mediante Disney Plus.