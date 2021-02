MLB The Show 21 será el primer juego de PlayStation Studios disponible para Xbox

En diciembre de 2019, la Major League Baseball (MLB) y Sony Interactive anunciaron un acuerdo multiplataforma en donde la franquicia de videojuegos de baseball MLB llegaría a otras consolas por primera vez luego de ser exclusiva para PlayStation durante años. Así, hoy en el blog oficial de Playstation revelaron el tráiler de anuncio de MLB The Show 21, la nueva entrega de la serie desarrollada por San Diego Studio.

En el trailer se puede ver que el atleta Fernando “El Nino” Tatis Jr estará en la portada del juego, el cual saldrá a la venta el 20 de abril de este año y estará disponible para PS4, PS5 y, por primera vez, Xbox One y Xbox Series X|S.

El juego representa un momento inédito ya que es primera vez que una franquicia desarrollada exclusivamente para PlayStation llega a las consolas de Mirosoft. Previamente, algunos exclusivos como Horizon: Zero Dawn y Everybody’s Gone To The Rapture habían llegado a PC, pero no a otros sistemas de la competencia.

Ramone Rusell, game designer y community manager online de San Diego Studio, recalcó que “este es un momento muy emocionante para nosotros ya que esta legendaria franquicia estará disponible para mas jugadores que nunca antes”.

De la mano de este anuncio, también se reveló que el juego contará con jugabilidad y progresión cross-platform, lo que permitirá compartir el avance y el contenido a lo largo de todas las consolas y generaciones en las cuales se podrá jugar.