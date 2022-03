Moonfall es un gigantesco fracaso

Antes de su estreno, Moonfall fue definida como la película independiente más cara de la historia. A pesar de que el estudio Lionsgate se encargó de su distribución en Estados Unidos, y puso 15 millones de dólares para el financiamiento, la producción liderada por el director Roland Emmerich logró reunir $175 millones de dólares a través de diversos inversionistas. Entre estos se encontraban socios como la firma china Huayi Brothers y la productora estadounidense AGC Studios.

Pero a pesar de los éxitos económicos previos que marcaron la carrera del director, como el caso de El Día de la Independencia, y los ingredientes de destrucción, efectos digitales y una historia demente, Moonfall ha sido un gigantesco descalabro.

Desde su estreno en febrero, la película solo ha logrado recaudar un total de $39.2 millones de dólares. Es decir, las pérdidas económicas superan los $140 millones de dólares y eso que no se están contando los gastos de marketing que podrían haber duplicado el gasto para los involucrados.

Para que se hagan una idea, uno de los más grandes fracasos de la historia fue The 13th Warrior, la película protagonizada por Antonio Banderas. Aquella película, a raíz de extensas refilmaciones, tuvo un gato de entre $100 y $160 millones de dólares. Y como recaudo solo $61 millones, se estima que sus perdidas se establecieron entre los $69 millones de dólares y los $129 millones. Ajustada a la inflación, esas pérdidas alcanzarían hoy los $200 millones. Otro caso habitualmente mencionado es Las Aventuras de Pluto Nash, una película que costó $100 millones de dólares y solo recaudó $7.1 milloners, generando pérdidas ajustadas a la inflación que alcanzan los $138 millones de dólares.

No mejor le fue a Disney con su película de aventuras basada en John Carter, la cual logró recaudar $284 millones de dólares a partir de un presupuesto de $263 millones, pero a raíz de los costos de marketing y distribución terminó generando pérdidas superiores a los $100 millones de dólares. Lo mismo ocurrió con la costosa adaptación de El Llanero Solitario (Sobre los $160 millolnes de dólares en pérdidas) o la adaptación de la novela Mortal Engines, que generó pérdidas por $174 millones de dólares.

Es decir, Moonfall está perfilándose como uno de los mayores fracasos económicos de la historia, sumándose a un listado que incluye a obras como Cutthroat Island, Battleship, Mars Needs Moms, Pan, Tomorrowland y King Arthur: The Legend of the Sword, entre muchas otras.