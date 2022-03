Morena Baccarin quiere participar en Deadpool 3

Recientemente se reveló que Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project) dirigirá la tercera parte de Deadpool. Ahora, Morena Baccarin, la actriz que interpreta a Vanessa, el interés amoroso del antihéroe, tiene muchas ganas de volver a la película, e incluso admitió molestar a Ryan Reynolds como cualquier fanático para obtener cualquier tipo de información.

Recuerden que Vanessa murió al principio de Deadpool 2, sin embargo, gracias a la tecnología de viaje en el tiempo de Cabe, Wade Wilson la salvó y además asesinó a Ryan Reynolds justo antes de protagonizar Linterna Verde. Por lo cual, se puede especular de que Vanessa podría regresar a Deadpool 3.

En entrevista con The Wrap, Baccarin dijo que no sabe nada del proyecto ya que según ella es la última del reparto en saber algo.

“No sé nada, porque normalmente soy la última en enterarme”, dijo la actriz. “Yo también vivo debajo de una roca. Tengo tres hijos y me dices que hay un director adjunto. No tenía ni idea. Escuché eso, finalmente, hoy. Yo estaba como, ‘¡Oh, eso es genial!’”

La actriz continuó entre risas diciendo: “Espero poder participar. No sé. Son muy, muy molestos con los labios apretados. Le envío un mensaje de texto a Ryan cada seis meses y le digo: “¿Qué está pasando?. Pero él dice: ‘¿Hey, cómo estas? ¿Cómo está tu familia?’ Yo digo, ‘¡No es lo que te estoy preguntando!’”.

Deadpool 3 será la primera película del antihéroe en ser producida por Marvel Studios luego de la compra de Disney a 20th Century Fox. Además, Kevin Feige confirmó que la película también será la primera en tener categoría R en el MCU.

De momento, no hay una fecha confirmada para la tercera parte.