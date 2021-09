Mortal Kombat X encabeza a los juegos que llegarán a PS Plus en octubre

Durante esta semana Sony finalmente dio a conocer el listado de videojuegos que llegarán a PS Plus durante el próximo mes de octubre.

Como anticipa el título de esta nota, la oferta de la suscripción para el próximo mes de 2021 incluye a Mortal Kombat X. Pero aquel título de la popular franquicia lucha obviamente no será lo único que incluirá PS Plus en octubre y también estarán disponibles el shooter Hell Let Loose y el simulador de golf PGA Tour 2K21.

Estos títulos estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus desde el 5 de octubre hasta el 1 de noviembre de este año.