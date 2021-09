Mouse LT | Shang-Chi, The Matrix Resurrections y Don’t Look Up

Esta nueva edición de nuestro webshow comenzó con la inevitable conversación sobre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la nueva entrega de Marvel Studios.

Pero como ese lanzamiento no fue lo único que marcó a esta semana en materia de cine, el panel también abordó al primer tráiler de The Matrix Resurrections y, después de conversar sobre el regreso de Neo, también se abordó el tráiler de Don’t Look Up, una nueva película que llegará a Netflix con un elenco plagado de famosos.

Finalmente, ya en el ámbito de las redes sociales, también se habló sobre “Super Followers” y otras novedades que llegarán a Twitter.

Los dejamos con la edición más reciente de Mouse LT a continuación: