MouseLT: The Marvels, Invincible y The Legend of Zelda

En esta superheroica versión de #MouseLT, analizamos el anuncio de la primera película de The Legend of Zelda, el final de Shingeki no Kiojin, el estreno de The Marvels y la nueva temporada de Invincible.

Mouse es conducido por Axel Christiansen (@donfilofio) y cuenta con un panel compuesto por Paulo Quinteros (@DrMalo), Josefa Rocket (@josefarocket) y Cristián Briones (@_filmico).